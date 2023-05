Nuovo volo urgente dell’Aeronautica Militare per donna colta da malore su nave da crociera | FOTO

MeteoWeb

Una donna australiana di 46 anni, in imminente pericolo di vita a causa di un grave malore, è stata recuperata dalla nave da crociera World Europe. Il soccorso è stato eseguito da un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare, intorno alle ore 8:30 del mattino, a circa 100 km ad ovest di Trapani. E’ il secondo intervento in poche ore effettuato dall’82° Centro SAR (Search and Rescue- Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare: ieri sera era stata soccorsa una donna dalla nave “Pacific World” al largo di Mazara del Vallo.

L’elicottero – a seguito della richiesta pervenuta dal Maritime Rescue Sub Centre della Guardia Costiera di Palermo e autorizzata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), che è il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo tipo – si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Birgi –Trapani.

Una volta raggiunta la nave, l’equipaggio ha recuperato la donna tramite l’uso del verricello di soccorso. Sono stati imbarcati a bordo dell’elicottero militare anche il marito della donna e il medico della nave da crociera. Terminate le operazioni di imbarco, l’elicottero si è diretto presso l’Ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani dove, intorno alle ore 9:15 la donna è stata ricoverata d’urgenza.

Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, sede dell’82esimo Centro Sar, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.

L’82° Centro SAR è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche severe. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi.