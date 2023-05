MeteoWeb

Dalle 3.45 di questa notte alcune squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro in via Vittorio Locchi a Forlì. Si è proceduto in via precauzionale all’evacuazione di una palazzina di 12 appartamenti a causa di un’ampia voragine. Il cedimento è avvenuto in mezzo alla carreggiata nel tardo pomeriggio di ieri.