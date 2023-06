Spazio, il 16 giugno nuova missione di Ariane 5: lancerà satelliti di Germania e Francia

MeteoWeb

Tutto pronto per il prossimo volo dell’Ariane 5 che porterà in orbita due satelliti di Germania e Francia. Arianespace conferma che venerdì 16 giugno lancerà un Ariane 5 con a bordo Heinrich-Hertz-Satellit per il Governo Tedesco e Syracuse 4B per Direzione Generale degli Armamenti Francese (Dga). La missione, chiamata VA261, durerà 33 minuti e 31 secondi e metterà entrambi i carichi utili in orbita geostazionaria.

Per questo lancio, Arianespace spiega che servirà per la prima volta l’Agenzia Spaziale Tedesca per conto del Governo Tedesco lanciando in orbita l’Heinrich-Hertz-Satellit, così come il Ministero della Difesa francese, proprietario del satellite Syracuse 4B. Quest’ultimo fa parte del programma di difesa Syracuse insieme al satellite Syracuse 4A, anch’esso lanciato da un veicolo Ariane 5 nell’ottobre 2021. I due satelliti serviranno entrambi le esigenze per un più efficiente e migliore sistema di telecomunicazioni, riservato agli usi militari e istituzionali.

Heinrich-Hertz-Mission è la prima missione con un satellite tedesco dedicato alle comunicazioni che verrà utilizzato per condurre ricerche e testare nuove tecnologie e scenari di comunicazione. La missione è gestita dall’Agenzia Spaziale Tedesca per conto del Ministero Federale Tedesco per gli Affari Economici e l’Azione per il Clima (Bmwk) e con la partecipazione del Ministero Federale della Difesa Tedesco (BMVg). L’Heinrich-Hertz-Satellit è stato sviluppato e costruito principalmente da OHB System. Syracuse 4A, invece, è un satellite, consegnato dalla Dga alla Forza Aerea e Spaziale Francese e al Comandante Francese per lo Spazio. Al servizio della Francia, il satellite supporterà anche le operazioni Nato. Per produrre i due satelliti e i relativi carichi utili, Airbus Defence and Space e Thales Alenia Space hanno unito le forze per contribuire con la loro esperienza a questo programma di telecomunicazioni militari di alto livello.