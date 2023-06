Oltre 450 incendi attivi in Canada: dispiegati 350 Vigili del Fuoco europei

MeteoWeb

Sono “oltre 450 gli incendi attivi, di cui 240 fuori controllo” in Canada. Lo rende noto la direzione generale della Commissione Ue per la Protezione Civile e le operazioni di aiuto umanitario europee, pubblicando su Twitter la mappa della situazione nel Paese e della risposta attraverso il Meccanismo di Protezione Civile dell’Ue. L’area interessata dagli incendi si estende per 5,2 milioni di ettari e “nel 2023 è già bruciata un’area più grande di qualsiasi altro anno intero dal 2012″.

Per quanto riguarda il supporto dell’Unione al Canada, “oltre 300 Vigili del Fuoco provenienti da Francia, Spagna e Portogallo sono dispiegati nella provincia del Québec“. Più precisamente un team di per la lotta agli incendi boschivi a terra di 109 vigili da Parigi, uno di 100 vigili da Madrid e uno di 140 vigili da Lisbona, più un esperto del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc).