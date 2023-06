A Sciacca l’Erasmus di Marevivo: giovani da Italia, Spagna e Grecia per un campus di ecologia | FOTO

MeteoWeb

Si sta svolgendo a Sciacca uno scambio interculturale previsto dal progetto sostenuto dall’Agenzia Nazionale per i Giovani tramite il programma Erasmus+ “Blue is the new green” e organizzato da Marevivo Sicilia con la collaborazione delle associazioni partner On Waves Club e Active Citizens of Mediterranean.

Il progetto ha avuto inizio martedì 20 Giugno e sta coinvolgendo 40 giovani provenienti da Italia, Spagna e Grecia in una serie di attività a tutto tondo con la natura e il mare. I giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni sono ospiti presso il Convitto della Tonnara dell’IISS Amato Vetrano che ha dato un grande contributo nell’ospitalità dei giovani. Il gruppo di ragazzi italiani è costituito principalmente da studenti degli istituti: IISS Amato Vetrano, Liceo Scientifico “E. Fermi” e Liceo Classico “Fazello” di Sciacca.

Il progetto mira a suscitare comportamenti sostenibili attraverso la consapevolezza e l’educazione dei giovani, utilizzando una metodologia non formale, come ad esempio giochi, brainstorming, presentazioni, dibattiti, discussioni, momenti di riflessione, laboratori sulla biodiversità, laboratori artistici creativi, ecc

Il progetto offrirà ai giovani esperienze dirette in una dimensione internazionale unitamente a strumenti di riflessione mirati facilitazione sempre al fine di accrescere le conoscenze, sviluppare competenze, identificare i valori e dare il loro contributo alle loro comunità.

I partecipanti stanno riflettendo sulla transizione ecologica dei loro paesi e sull’economia circolare e blu e saranno guidati alla scoperta di competenze green, approfondendo quali sono le più richieste e come metterli in evidenza. Non è mancata l’attenzione alla scoperta del territorio e la sua tutela con giornate ecologiche.

I partecipanti, infatti, nella giornata del 21 Giugno sono stati protagonisti di una pulizia della spiaggia presso la RNO Foce del Fiume Platani, raccogliendo 22 sacchi di rifiuti e fornendo un altro dato statistico per il campionamento internazionale di Ocean Conservancy. Con parte dei rifiuti raccolti i giovani partecipanti in queste ore stanno realizzando opere artistiche con le quali dovranno trasmettere dei sani principi di educazione ambientale. Tali opere saranno esposte e presentate nella giornata finale di Lunedì 26 Giugno alle ore 11 presso il Convitto della Tonnara.

Non sono mancati i momenti dedicati alla conoscenza del territorio con la visita della città di Sciacca, delle sue grotte vaporose aperte grazie ai volontari del Museo Diffuso dei 5 Sensi e della zona di Eraclea Minoa e Bovo Marina dove è presente l’Oasi Marevivo.

Presente a Sciacca anche Aleksandra Deric’, project manager dell’iniziativa. Una grande e bella opportunità per porre le basi di una consapevolezza internazionale sulle tematiche ambientali e sulle azioni da tenere per un mondo più sano e sostenibile.