Abruzzo, incendio in un’azienda a Manoppello: “tenete le finestre chiuse”

MeteoWeb

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nel capannone di un’azienda che produce vetroresina e materiali plastici per imbarcazioni, nella zona artigianale di Manoppello Scalo (Pescara), al confine con Brecciarola di Chieti. Il rogo, di cui non si conoscono al momento le cause, si è propagato rapidamente a causa dell’elevata infiammabilità dei materiali presenti. Sul posto sono in azione i Vigili del Fuoco, intervenuti con diverse squadre.

Visibile a chilometri di distanza la colonna di fumo nero, spinto dal vento sul versante chietino. In arrivo i tecnici dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) per gli accertamenti finalizzati ad appurare se vi siano rischi per la salute delle persone.

In attesa dei risultati, i sindaci di Chieti, Diego Ferrara, e Manoppello, Giorgio De Luca, lanciano un appello ai cittadini: “mantenere chiuse le finestre e limitare attività all’aperto il più possibile”. Intanto, fanno sapere sui social i due sindaci, l’incendio è sotto controllo, mentre proseguono le attività di bonifica dei Vigili del Fuoco.