Il 5 giugno 1989 a Pechino un uomo solo e disarmato sfida i carri armati | VIDEO

MeteoWeb

E’ noto come il Rivoltoso Sconosciuto, the Unknown Rebel, Tank Man: il 5 giugno 1989 un ragazzo cinese durante la protesta di piazza Tienanmen a Pechino si posizionò davanti a dei carri armati per fermarli, solo. Il giovane divenne così famoso in tutto il mondo: nell’aprile del 1998, il Time lo ha incluso nella lista delle persone che più hanno influenzato il XX secolo (“gli eroi nella fotografia del carro armato sono due: il personaggio sconosciuto che rischiò la sua vita piazzandosi davanti al bestione cingolato e il pilota che si rifiutò di falciare il suo compatriota“).

Il 4 giugno del 1989, si consumava infatti il massacro dei manifestanti a piazza Tiananmen a Pechino. Blindati e unità di fanteria dell’esercito cinese entrarono nella piazza e nelle zone circostanti per far sgomberare i cittadini, inizialmente soprattutto studenti ma poi anche lavoratori e professori, che da circa sette settimane protestavano a favore di una democratizzazione del regime comunista sull’onda di quanto stava avvenendo nella ex Unione sovietica e nei Paesi dell’Europa centrale e orientale in linea con le riforme lanciate a Mosca da Mikhail Gorbaciov. I militari spararono sulla folla in alcune zone vicine a Tiananmen, soprattutto a ovest, e si avvicinarono alla piazza per chiudere l’accesso. Dopo un teso negoziato, gli occupanti riuscirono a evacuare la piazza e a evitare un nuovo massacro.