Accordo tra UE e Filippine per una cooperazione satellitare

La Commissione Ue e l’Agenzia spaziale filippina (Philsa) hanno firmato un accordo di cooperazione per rafforzare la collaborazione nel settore dell’osservazione della Terra. L’accordo – spiega Bruxelles in una nota – faciliterà lo scambio reciproco di dati satellitari e ne incoraggerà l’uso e l’applicazione per affrontare le sfide sociali di interesse comune, che vanno dalla gestione a lungo termine delle risorse naturali, al monitoraggio delle aree marine e costiere, alla gestione delle risorse idriche, alla mitigazione degli impatti sul clima, alla riduzione del rischio di disastri, alla sicurezza alimentare, allo sviluppo rurale e alla salute pubblica.

Nell’ambito di questo accordo di cooperazione, Philsa intende creare un hub per distribuire i dati e le informazioni dei satelliti Sentinel Copernicus in tutta la regione, e per sostenere progetti pilota che utilizzano Copernicus. L’accordo servirà anche come base per l’attuazione di un programma di sviluppo delle capacità di Copernicus per le Filippine, finanziato dalla Commissione.

“Questo accordo di cooperazione fa parte della strategia di diffusione globale di Copernicus, che mira a promuovere l’adozione dei dati Copernicus e dei suoi servizi per affrontare le sfide della società in tutto il mondo attraverso accordi di cooperazione con i Paesi partner”, ricorda Bruxelles. Finora la Commissione ha firmato accordi simili con le amministrazioni di Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Cile, Colombia, Brasile, Panama, India, Unione africana, Serbia e Ucraina.