Problemi a un motore, volo New Delhi-San Francisco atterra in Russia: passeggeri bloccati, a bordo anche americani

MeteoWeb

Un aereo Air India, decollato da New Delhi e diretto a San Francisco è atterrato in Russia a causa di un problema a un motore. Il velivolo, con a bordo 216 passeggeri e 16 membri dell’equipaggio, è atterrato in sicurezza all’aeroporto russo di Magadan, nell’Estremo Oriente: lo ha reso noto Air India, aggiungendo che il velivolo è stato sottoposto a controlli di sicurezza e ai passeggeri è stato fornito supporto a terra.

Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha affermato che probabilmente cittadini americani erano a bordo del volo ma non ha potuto confermare immediatamente quanti. Ha inoltre precisato che probabilmente Air India avrebbe inviato un aereo sostitutivo in Russia in modo che i passeggeri possano continuare il loro viaggio verso gli Stati Uniti. “Stiamo continuando a monitorare la situazione“, ha detto Patel.

Girvaan Kaahma, 16 anni, stava viaggiando sul volo con suo zio e suo fratello: ha raccontato che non possono lasciare l’ostello dove alloggiano a Magadan e non possono usare le loro carte di credito per acquistare articoli dal distributore automatico a causa delle sanzioni sulla guerra della Russia contro l’Ucraina.

La compagnia aerea ha detto ai passeggeri che probabilmente lasceranno la Russia per gli Stati Uniti giovedì.