Aeronautica Militare: il 16 giugno riapre al pubblico il Museo Storico di Vigna di Valle

MeteoWeb

Venerdì 16 giugno 2023 riaprirà al pubblico il Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle (MUSAM). Chiuse le ultime procedure di riorganizzazione, volte a consentire ai visitatori di fruire a pieno dei nuovi servizi e del nuovo percorso espositivo, i cancelli del Museo saranno riaperti al pubblico dalla mattinata di venerdì 16 giugno.

Il MUSAM rispetterà i seguenti orari di apertura:

– dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:30 (ultimo ingresso ore 15:30)

– sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00)

I giorni di chiusura saranno tutti i lunedì feriali, il 1° gennaio, la domenica di Pasqua, il 25, 26 e 31 dicembre.

Costo del biglietto di ingresso: tariffa intera di €.7,50 e ridotta di €. 5,00.

La visita al MUSAM sarà completamente effettuabile in autonomia anche da parte di persone con disabilità. Sarà possibile scaricare una APP appositamente creata per consentire a tutti i visitatori una più completa fruizione del museo direttamente dal proprio dispositivo. In alternativa, saranno disponibili delle audioguide.

Nel caso di gruppi organizzati, occorrerà seguire una procedura di prenotazione presente sul sito istituzionale dell’Aeronautica Militare. Al seguente percorso: www.aeronautica.difesa.it – in HOME PAGE, scorrere fino alla sezione VISITE MUSEO. Una volta nella pagina del museo, accedere alla sezione PRENOTAZIONE e scaricare il modulo informativo.

Il Museo Storico dell’Aeronautica Militare è ubicato nell’antico idroscalo “Luigi Bourlot” di Vigna di Valle, il luogo in cui ha avuto inizio l’attività aviatoria in Italia: a partire dal 1908 da qui volarono i primi dirigibili militari, e poi gli idrovolanti. Negli anni Sessanta la base venne riqualificata e trasformata in Centro Sportivo e Centro di Raccolta di Velivoli Storici, che nel 1977 diventò ufficialmente il Museo Storico. Il MUSAM ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni di Forza Armata attraverso un gran numero di iniziative, sia all’interno che all’esterno della base.