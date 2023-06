Aeroporto di Linate: si valuta possibilità di intitolarlo a Berlusconi

MeteoWeb

Il ministero dei Trasporti Salvini sta valutando la possibilità di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Linate dopo che l’idea è stata suggerita dall’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Il dicastero coordinato da Matteo Salvini, infatti, “ha preso atto con grande interesse della proposta che ha preso forza nelle ultime ore. Intanto Milano si divide. Un no secco arriva dall’opposizione al governo Meloni. Nicola Di Marco, capogruppo dei 5 Stelle al Pirellone, invita “a politica” a “occuparsi dei problemi dei lombardi e non a portare avanti processi revisionisti di ‘canonizzazione‘ di una figura che, in qualsiasi altra democrazia occidentale, avrebbe smesso di ricoprire un ruolo pubblico da 20 anni e alle cui gesta di politico non sarebbe stato attribuito alcun tributo“.