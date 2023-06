AIDAA contro la “legge ammazza lupi” di Bolzano: “è incostituzionale”

MeteoWeb

“Nei giorni scorsi, il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato la “legge ammazza lupi” con la quale la provincia in determinate situazioni si arroga il diritto di abbattere i lupi anche in assenza del parere dell’Ispra”. Lo riporta una nota dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che ha deciso di “inviare una lettera al Ministro dell’Ambiente denunciando l’incostituzionalità di tale legge”, in quanto, va “a colpire in maniera indiscriminata i lupi in assenza di quello che invece è un parere obbligatorio di Ispra, e perché essendo il lupo fauna selvatica e quindi patrimonio dello Stato, la legge provinciale non può essere superiore alla normativa nazionale”, continua la nota.

Infine AIDAA ha annunciato che ricorrerà alla corte dei Conti per “denunciare il possibile danno erariale in caso di abbattimento anche di un solo lupo da parte della provincia di Bolzano”.