“Anch’io sono la Protezione Civile”: al via i campi scuola

Al via la tredicesima edizione di “Anch’io sono la Protezione Civile”, il progetto organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni, la Provincia Autonoma di Bolzano e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato. Più di 7mila i ragazzi dai 10 ai 16 anni che, dall’11 giugno al 5 settembre, potranno partecipare ad uno degli oltre 270 campi scuola attivati su tutto il territorio nazionale, grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari di protezione civile.

In un percorso formativo di una settimana, articolato in attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi, i giovani partecipanti potranno acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo attivo che ognuno di loro può svolgere quotidianamente nella propria comunità, per tutelare sé stessi e l’ambiente in cui vivono.

Un progetto che, commenta il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, “ha una duplice valenza: diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione e avvicinarli al mondo del volontariato organizzato, preziosa risorsa per il nostro Sistema. Le recenti alluvioni in Emilia-Romagna, oltre a restituirci la fotografia di un Paese vulnerabile e sempre più soggetto ad eventi atmosferici estremi, ci hanno mostrato ancora una volta una spinta solidale importante che, per essere realmente efficace, non solo nel breve ma anche nel lungo periodo, deve poter contare su un’adeguata formazione e preparazione”.