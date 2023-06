Alessandria, 73enne muore per la puntura di un calabrone

MeteoWeb

Un uomo di 73 anni, Roberto Capra, abitante in frazione Cantavenna di Gabiano è morto per la puntura di un calabrone, ucciso da uno choc anafilattico. “Era un uomo esemplare – ricorda il sindaco Domenico Priora – Un punto di riferimento per tutto il paese. Oltre al sociale, era impegnato nell’associazione che abbiamo costituito per mantenere le strade pulite”. Rimasto vedovo molti anni fa, ha cresciuto i tre figli da solo.