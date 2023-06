Allarme a Messina: idrocarburi nell’acqua, vietato l’utilizzo

MeteoWeb

In merito alla sospensione dell’uso potabile dell’acqua limitatamente alle utenze ubicate a Messina nell’area compresa, tra le vie T. Cannizzaro, Ghibellina, S. Cecilia, Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara, disposta con ordinanza sindacale n.113/2023, l’Azienda AMAM ha fornito gli ultimi aggiornamenti sullo stato della criticità idrica registratasi nella giornata di ieri, martedì 13 giugno.

“Le attività dei tecnici sono ancorsa in corso per l’individuazione e la risoluzione del problema che è riconducibile alla presenza nella zona interessata di tracce di sostanze assimilabili ad idrocarburi. In particolare è stata circoscritta l’area ricadente tra le vie Cadorna e Pippo Romeo, dove il problema si manifesta in maniera più evidente. Purtuttavia, rimane in vigore il divieto dell’uso potabile dell’acqua limitatamente alle utenze ubicate nell’area compresa, tra le vie Tommaso Cannizzaro, Ghibellina, S. Cecilia, Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara, sino a nuova comunicazione”.

È quanto comunicato dall’Azienda AMAM SpA, che assicura il servizio con autobotti attive presso piazza Masuccio e piazza Lo Sardo, al fine di ridurre i disagi ai cittadini interessati dal divieto di uso di acqua potabile. A tal fine è stato anche potenziato il servizio di centralino al quale gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza, al numero telefonico dedicato 090.3687722 o comunicare attraverso la pagina