Allarme nei Caraibi: la tempesta Bret spaventa le Piccole Antille

La tempesta tropicale Bret si è nuovamente rafforzata durante la giornata di mercoledì e dovrebbe raggiungere le Piccole Antille nelle prossime ore come forte tempesta tropicale. Con venti a 105 km/h, la tempesta è probabilmente già vicina alla sua massima intensità. “Si prevede una lieve variazione di forza durante il giorno successivo o giù di lì mentre Bret si avvicina alle Piccole Antille,” ha affermato il National Hurricane Center nell’ultimo aggiornamento. “Si prevede che l’indebolimento inizi giovedì sera o venerdì dopo che Bret avrà superato le Piccole Antille, ed è probabile che il sistema si dissolva nel Mar dei Caraibi centrali entro sabato“.

Bret dovrebbe generate forti venti, piogge torrenziali che potrebbero portare ad alluvioni lampo, e mareggiate in alcune parti dei Caraibi. Un avviso per tempesta tropicale è in vigore per St. Lucia e Martinica, il che significa che le condizioni di tempesta tropicale sono possibili entro 36 ore. Altre allerte sono in vigore per Barbados e Dominica, il che implica condizioni di tempesta tropicale possibili entro 48 ore.

“Fino a sabato, le precipitazioni totali della tempesta sono comprese tra 7 e 12 cm con quantità massime di 25 cm possibili su parti delle Piccole Antille dalla Guadalupa a sud fino a St. Vincent e Grenadine, comprese le Barbados,” ha avvertito l’NHC. “Le forti piogge potrebbero portare a inondazioni improvvise, soprattutto nelle aree di terreno più elevato. Sono possibili anche inondazioni urbane“.

Il centro della tempesta dovrebbe avvicinarsi alle Piccole Antille giovedì, spostarsi attraverso le isole durante il giorno e la notte e poi dirigersi a Ovest attraverso il Mar dei Caraibi orientale e centrale venerdì e sabato prima che si dissolva, ha detto l’NHC.

Bret è la seconda tempesta denominata della stagione degli uragani atlantici del 2023. Quest’anno è previsto un numero quasi medio di tempeste: da 12 a 17 tempeste nominate, da 5 a 9 uragani e fino a 4 uragani maggiori di categoria 3 o superiore, ha affermato la National Oceanic and Atmospheric Administration. Se Bret si fosse rafforzato fino a diventare un uragano, sarebbe stata una rarità. Il primo uragano della stagione di solito non si forma fino all’inizio di metà agosto, secondo l’NHC.