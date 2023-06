Allergie, OMS: nel 2050 metà della popolazione globale ne soffrirà

MeteoWeb

Questa è la stagione del polline delle graminacee, che mette a dura prova molti allergici. Durante l’arco dell’anno, due laboratori in Francia elaborano rimedi a base di vari allergeni, per desensibilizzare i pazienti più provati dall’allergia. Fondato in Francia nel 2006, il laboratorio danese Alk produce estratti di allergeni da vari pollini (tiglio, pioppo, betulla, ambrosia) che coltiva o raccoglie. La sua filiale americana vicino a Seattle gli fornisce pollini e forfora (peli, artigli, ecc.) di cani e gatti. Gli acari vengono “coltivati” nel sito di Varennes-en-Argonnes (Mosa).

È qui che vengono gestiti anche gli ordini personalizzati: composizione, concentrazione, dosaggio, secondo le prescrizioni degli allergologi. Gli estratti “sono testati per verificare la purezza, i metalli pesanti, i pesticidi e la contaminazione microbica“, un controllo essenziale data l’origine naturale delle materie prime, spiega Virginie Leduc, responsabile della ricerca e dello sviluppo dell’altro sito produttivo di Alk a Vandeuil (Marna), vicino a Reims.

Gli estratti raccolti diventano trattamenti, sotto forma di gocce o compresse che il paziente tiene sotto la lingua. Si parte da un dosaggio basso, poi gradualmente aumentata per far capire al sistema immunitario che deve sviluppare gradualmente la tolleranza agli allergeni responsabili di sintomi come la rinite allergica e l’asma, che compromettono la qualità della vita. Come scopo del trattamento, si rieduca il sistema immunitario, invece che contrastare i sintomi.

I flaconi vengono confezionati, etichettati per nome e consegnati tramite corriere a casa del paziente su appuntamento. Lo stesso processo è utilizzato dal laboratorio farmaceutico Stallergenes Greer, uno dei campioni mondiali nei trattamenti di desensibilizzazione, che opera in Francia dal 1962. Il polline viene raccolto nel sito di Amilly (Loiret), mentre i trattamenti vengono prodotti nel sito di Antony (a sud di Parigi).

I trattamenti per l’allergia al polline e alle graminacee

I due gruppi continuano ad arricchire il loro portafoglio, con una trentina di allergeni referenziati da questi laboratori: oltre a pollini e peli di animali, questi includono muffe e veleni di insetti (vespe e api), che possono essere pericolosi per la vita delle persone altamente allergiche. Nel 2022, Alk ha avviato un programma sull’allergia alimentare causata dalle arachidi (molto diffusa) e si interessa alle allergie alimentari a prodotti atipici, come le meduse – talvolta consumate in Asia.

Attualmente, il livello di rischio di allergia al polline delle graminacee è elevato in tutta la Francia, tranne che nella zona del Mediterraneo, secondo la rete nazionale di monitoraggio aerobiologico. Frédéric de Blay, presidente della Federazione francese di allergologia, sostiene che un piccolo terzo dei 20 milioni di allergici in Francia – dalle forme più lievi a quelle più gravi – è allergico al polline.

Le previsioni dell’OMS

L’OMS prevede che metà della popolazione mondiale soffrirà di allergie entro il 2050, soprattutto a causa del riscaldamento globale e dell’inquinamento. “La stagione delle allergie respiratorie sta diventando sempre più precoce” a causa di questi due fattori, osserva Christophe Weber, direttore commerciale di AlkFrance, che produce 2,5 milioni di fiale di immunoterapia allergenica all’anno per il mercato francese. Questi trattamenti possono costare più di 1.000 euro all’anno e sono attualmente rimborsati al 30% dal sistema di previdenza sociale francese.