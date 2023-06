Rischio ondate di caldo e incendi: i livelli di allerta per domani in Sicilia

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta per rischio incendi e ondate di calore valida per la giornata di domani, venerdì 23 giugno. Per domani, è previsto a Palermo il livello 2 (colore arancione) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di +34°C. Livello di allerta 1 (colore giallo) invece nelle città di Messina e Catania. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, la pericolosità prevista è “media” in tutta la regione, con livello di “preallerta” (colore arancione).