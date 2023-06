Allerta caldo in Marocco: temperature fino a +47°C

MeteoWeb

Allerta meteo in Marocco per un’ondata di caldo che farà alzare le temperature fino a +47°C da domani, domenica 25 giugno, e per i primi giorni della settimana. Il bollettino di allarme rosso emesso dalla Direzione di meteorologia interessa il Marocco centro-settentrionale e una parte importante del territorio tra Marrakech, Essaouira, Fes e Rabat. Il termometro oscillerà ovunque tra i +39°C e i +47°C.