Allerta caldo in Molise: codice arancione per domani

Il Molise, come il resto d’Italia, è nella morsa della prima ondata di caldo dell’estate e per le prossime ore la situazione non è destinata a migliorare. La Protezione Civile regionale, infatti, ha emesso un bollettino con criticità ‘arancione‘ per domani 22 giugno nelle zone centro-orientali, ‘gialla’ in quella occidentale. Le temperature massime saranno in sensibile aumento, il cielo sereno o poco nuvoloso, i venti deboli e il mare poco mosso. Oggi alle 14, a Campobasso si sono registrati +31°C, ma la temperatura percepita è stata molto più alta. In nottata il termometro non è sceso sotto i +19°C.