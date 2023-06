Allerta caldo Spagna: allarme in 24 province, Cordova e Siviglia ad alto rischio

MeteoWeb

L’agenzia meteorologica spagnola AEMET ha diramato un’allerta meteo per prima ondata di calore dell’estate. Oggi è scattata l’allerta in 24 province di 9 regioni del Paese. Le città andaluse di Cordova e Siviglia sono ad alto rischio (rosso) per temperature fino a +44ºC. A rischio significativo (arancione), tra le altre, anche Madrid, Toledo e Cadice. In particolare nel Sud del Paese la colonnina di mercurio supererà i 36/38°C, e, in particolare nel quadrante sud-occidentale sono previste temperature oltre i 40°C.