Allerta Meteo, anche oggi forte maltempo sull’Italia: attenzione ai temporali pomeridiani

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo sull’Italia e le temperature sono molto basse per il periodo con valori decisamente anomali per Giugno. Ma lo abbiamo già scritto ieri che sarebbe iniziata una settimana tipicamente autunnale. Nella notte e nelle prime ore del mattino forti piogge hanno colpito varie zone del Paese, con 46mm di pioggia a Trieste in Friuli Venezia Giulia ma anche a Lavinio (Anzio), mentre in Sicilia piove per il secondo giorno consecutivo con 36mm a Termini Imerese e 28mm a Pantelleria, valori molto rari per il mese di Giugno.

Anche le temperature sono di gran lunga inferiori alle medie del periodo: in Sicilia abbiamo in pieno giorno +18°C ad Agrigento, +19°C a Palermo e Trapani, addirittura +16°C a Ragusa e +15°C a Caltanissetta, valori tipici di Dicembre o addirittura Gennaio. E il maltempo continuerà anche nelle prossime ore. Nel pomeriggio-sera di oggi, infatti, si svilupperanno altri forti temporali pomeridiani su gran parte del Paese, in modo particolare sulle Alpi e sull’Appennino centrale. I fenomeni più estremi colpiranno la Lombardia e tutta la dorsale appenninica dall’Emilia Romagna alla Calabria, con fenomeni molto violenti su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Attenzione ai forti temporali pomeridiani anche in Sardegna.

Dopo le gravi criticità di ieri sera nelle Marche, è probabile che si ripetano altri eventi particolarmente violenti. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: