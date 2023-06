Allerta Meteo Calabria: allarme arancione per piogge e temporali sul settore settentrionale

MeteoWeb

Forte peggioramento del tempo in corso sulla Calabria a causa della risalita di un ciclone dal Maghreb. La Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo arancione per criticità idrogeologica-idraulica e temporali sulla metà settentrionale della Calabria; allerta gialla sul resto del territorio regionale. L’avviso è valido per tutta la giornata di domani, giovedì 15 giugno. L’avviso spiega che le precipitazioni, da sparse a diffuse, potrebbero essere a prevalente carattere di rovescio o temporale. Ai fenomeni potrebbero, inoltre, accompagnarsi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.