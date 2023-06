Allerta Meteo Campania: temporali improvvisi e intensi anche oggi pomeriggio

MeteoWeb

Allerta meteo della Protezione Civile regionale della Campania: diramato avviso codice giallo per temporali valido dalle 14 alle 21 di oggi, martedì 13 giugno, su tutto il territorio. Saranno possibili precipitazioni improvvise e intense con rapidità di evoluzione. A scala locale, cioè in alcuni punti del territorio, i temporali potrebbero avere una particolare intensità e dar luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico. Si potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: