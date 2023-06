Allerta Meteo, ciclone in risalita dal Maghreb: forte maltempo in arrivo al Centro/Sud

MeteoWeb

E’ imminente il brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche ampiamente atteso sull’Italia. Un ciclone in risalita dal Maghreb si sta portando sul basso Tirreno, accompagnato da forti piogge e temporali in risalita verso Sardegna, Sicilia e Centro/Sud in generale. Oggi pomeriggio l’Italia vivrà ore “esplosive” per i forti temporali che flagelleranno un’area vastissima compresa tra Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Qui avremo i fenomeni più estremi, con nubifragi particolarmente violenti (oltre 100mm di pioggia in poco tempo nelle zone più colpite).

Ma il clou del maltempo sarà domani, giovedì 15 giugno. I forti temporali si concentreranno al Centro/Sud, in modo particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e Campania al mattino e poi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nel pomeriggio. Attenzione anche nel Lazio. Numerosi gli eventi meteo estremi attesi nelle prossime ore: non solo nubifragi, anche forti colpi di vento, trombe d’aria e grandinate. La “coda” del ciclone continuerà a colpire il Sud anche dopodomani, venerdì 16 giugno. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: