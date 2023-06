Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per temporali in tutta la regione

MeteoWeb

Sono previsti temporali, anche intensi, domani in Emilia-Romagna, tanto che Arpae e Protezione civile hanno emesso un’allerta meteo gialla che coinvolge tutta la regione. Per la giornata di sabato 10 giugno “sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sui rilievi e su zone di pianura/pedecollina del settore centro-orientale. Nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e sul territorio collinare-montano potranno verificarsi ruscellamenti lungo i versanti e occasionali fenomeni franosi,” si legge nel bollettino. “Con particolare riferimento alle aree colpite dagli eventi delle scorse settimane non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria. Nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. La criticità idraulica gialla nelle zone B1 e B2 è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura ravennate e forlivese dovute agli eventi delle ultime settimane“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: