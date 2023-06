Allerta Meteo Emilia-Romagna: la criticità torna gialla

MeteoWeb

Torna gialla l’allerta meteo per l’Emilia-Romagna, alle prese anche domani con possibili piogge. Unica eccezione il ferrarese dove il codice è verde. Per domani “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci e temporali con possibilità di precipitazioni localmente intense, più probabili sui rilievi e sulle zone di pianura centro-occidentali. La criticità idraulica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale,” si legge nel bollettino. “Su tutto il territorio collinare-montano, nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e localizzati fenomeni franosi. Inoltre, nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane“.

