Allerta Meteo, oggi una Festa della Repubblica Italiana con il maltempo per i forti temporali pomeridiani

Dopo una mattinata di sole pieno quasi ovunque, stanno esplodendo anche oggi i primi forti temporali pomeridiani che si sviluppano nelle zone interne estendendosi poi verso coste e pianure nel corso del pomeriggio. Attenzione al Sud, dove l’atmosfera è molto instabile e forti temporali si stanno formando persino sul mare intorno alla Sicilia.

Anche oggi i temporali pomeridiani saranno particolarmente intensi e diffusi su gran parte del territorio nazionale, dalle Alpi agli Appennini. Avremo forti temporali anche in Sardegna, ancora una volta tra Lazio e Abruzzo, nelle zone interne delle Marche, in Basilicata, Calabria e Sicilia.

Fondamentali le immagini per seguire la situazione in tempo reale:

