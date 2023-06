Allerta Meteo, oggi forti temporali al Sud. Domani arriva un Ciclone freddo, maltempo per tutta la settimana

MeteoWeb

Oggi è una domenica di metà giugno all’insegna della forte instabilità pomeridiana, e quindi del maltempo, su gran parte d’Italia e soprattutto al Sud. Nel pomeriggio, infatti, esploderanno forti temporali termo-convettivi tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. I fenomeni saranno localizzati ma molto violenti, con forti nubifragi (oltre 50–60mm di pioggia in poco tempo) tra Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria centro/settentrionale, le zone più colpite dal maltempo delle prossime ore.

Ma l’instabilità temporalesca interesserà anche il Nord, in modo particolare le zone alpine, con forti temporali su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige, dove ormai è una routine quotidiana. Proprio al Nord, poi, si concentreranno i fenomeni più estremi del maltempo che arriverà ad inizio settimana, a causa di un ciclone freddo che per moto retrogrado scenderà dalla Russia sulle Alpi alimentando non solo forti temporali ma anche un brusco calo delle temperature.

Domani, lunedì 12 giugno, al mattino avremo ancora piogge sparse al Sud e soprattutto in Calabria, ma poi nel pomeriggio forti temporali colpiranno il Piemonte con fenomeni particolarmente violenti. Sarà un pomeriggio tempestoso anche in Spagna, nel sud della Francia, in Algeria, Albania e Grecia.

Dopodomani, martedì 13 Giugno, il maltempo sarà ancor più intenso sull’Italia centro/settentrionale in modo particolare tra Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Forti temporali insisteranno su Francia meridionale e Spagna settentrionale, e in Algeria, in lenta risalita verso l’Italia.

A metà settimana il maltempo si sposterà (nuovamente) al Centro/Sud per effetto della risalita di un ciclone Afro/Mediterraneo che da mercoledì 14 determinerà un lungo periodo di piogge, temporali e freddo anomalo nel Mezzogiorno. Ma di questa tendenza parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.