Allerta Meteo, fronte di maltempo estremo risale la Sardegna verso il Centro/Nord: i dettagli per le prossime ore

L’Italia sta vivendo una domenica autunnale in molte località a causa del maltempo diffuso sul nostro Paese. E’ il caso di Cagliari e di gran parte della Sardegna, dove piove e fa freddo. Nel capoluogo Sardo siamo fermi a +18°C in pieno giorno sotto la pioggia battente, che cade abbondante in tutta l’isola come se fossimo a fine Novembre. Pioggia intensa e freddo anomalo anche al Nord, in modo particolare nell’alta Lombardia, in Piemonte e in Friuli Venezia Giulia. Anche a Milano siamo fermi a +18°C e tra Como e Varese sono in corso veri e propri nubifragi con picchi di 60–70mm giornalieri.

Le immagini satellitari evidenziano il maltempo in atto all’estremo Nord e soprattutto l’esteso fronte temporalesco che dalla Sardegna sta risalendo proprio verso il Centro/Nord, alimentando maltempo che in questo caso non è soltanto termo-convettivo come i forti temporali pomeridiani dei giorni scorsi, ma proprio organico dovuto ad un passaggio perturbato in risalita nel cuore del Mediterraneo:

Proprio questa risalita perturbata determinerà un brusco peggioramento nelle prossime ore in gran parte d’Italia. Già nel pomeriggio di oggi forti temporali colpiranno tutto il Centro/Nord, ma sarà domani – lunedì 5 giugno – che i fenomeni più estremi interesseranno la pianura Padana con veri e propri nubifragi grandigeni e tempestosi. La grandine e il forte vento saranno impetuosi, mentre localmente ci attendiamo oltre 100–120mm di pioggia in pianura, con pesantissime conseguenze sui territori in termini di allagamenti e inondazioni.

Da lunedì pomeriggio il maltempo si estenderà anche al Sud, dove inizierà una fase piovosa che si trascinerà per oltre 48 ore, fino a mercoledì 7 giugno, anche qui con forti piogge e temporali tra Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Poi, da giovedì, si ritorna alla “routine” dei forti temporali pomeridiani che abbiamo già avuto nei giorni scorsi.

Ma se nelle ultime settimane i forti temporali pomeridiani hanno compromesso il tempo dell’Italia, attenzione ai prossimi giorni: il maltempo si intensificherà ulteriormente, non sarà limitato alle ore pomeridiane e concentrato maggiormente alle zone interne. Sta per iniziare una fase di forte maltempo, diffuso e generalizzato, dai connotati tipicamente autunnali all’inizio di giugno. La grande anomalia continua…

