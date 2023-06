Allerta Meteo Lazio, le raccomandazioni del sindaco di Viterbo: “massima cautela, mettersi in auto solo se necessario”

MeteoWeb

Fenomeni temporaleschi fino alle prime ore di giovedì 15 giugno. Lo segnala alla popolazione il sindaco di Viterbo, Chiara Frontini, a seguito dell’allerta meteo diffusa dall’Agenzia regionale di Protezione Civile. “Come si è avuto modo di constatare, l’attuale periodo è caratterizzato da una significativa instabilità meteorologica – si legge nel documento – che si manifesta con precipitazioni particolarmente intense, di tipo puntuale e localizzato, determinando fenomeni di allagamenti e smottamenti. I modelli previsionali indicano il permanere di tale instabilità fino alle prime ore della giornata di giovedì”.

“Il clima sta cambiando inequivocabilmente – sottolinea Frontini – Invito i cittadini a usare cautela per l’allerta meteo. Massima cautela ed attenzione quindi, e mettersi in auto solo se strettamente necessario. È stato aperto il centro operativo comunale, in campo tutto il personale comunale, di Viterbo Ambiente, della Polizia locale, della Protezione Civile per supportare la popolazione. Operative le spazzatrici per garantire la pulizia delle caditoie a rischio allagamento e rimuovere i residui che potrebbero causare l’ostruzione delle stesse”.

In caso di intense precipitazioni si raccomanda alla popolazione, “con particolare riferimento ai soggetti più esposti o in condizione di fragilità“, di adottare tutte le cautele possibili, come ad esempio: negli edifici evitare di stazionare nei piani seminterrati o interrati; se si circola sulle strade evitare i sottopassaggi o comunque le zone depresse; in caso di strade allagate evitare di percorrerle anche se lo strato di acqua sembra sottile; evitare di ripararsi sotto alberi o altri ripari precari; evitare l’uso di ascensori. Per ulteriori informazioni si invita alla consultazione della sezione ‘cosa fare’ della app di Protezione Civile Viterbo.