Allerta Meteo Lombardia: temporali dal pomeriggio, anche a Milano

“Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 13 giugno. L’allerta resta in vigore fino alle prime ore della mattinata di domani, mercoledì 14 giugno”. Lo segnala il Comune di Milano che aggiunge che “il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi”.

“Per la giornata di oggi 13 giugno, attese precipitazioni sparse intermittenti, più insistenti sui settori centro-occidentali. Le precipitazioni potranno essere anche a carattere di rovescio, con temporali generalmente poco strutturati e poco mobili, più probabili ed intensi sulle zone Sud-occidentali e sulle Prealpi Orientali, in serata anche sul Nord-Ovest ed Alta Pianura Occidentale”, si legge nel bollettino di allerta. “Per la giornata di domani 14 giugno, permarranno residue precipitazioni moderate fino al primo mattino su zone occidentali e meridionali, anche a carattere di temporale. Nel pomeriggio prevista una possibile nuova instabilità sui rilievi, soprattutto quelli orientali, con rovesci o temporali in estensione alle zone di pianura centro-orientali, previsione che verrà rivalutata dal Centro Funzionale nella mattina di domani. Attesi venti moderati dai settori orientali in pianura e settentrionali in montagna. Dal pomeriggio, previsto un ulteriore rinforzo della ventilazione in quota sul Nord-Ovest”, conclude il bollettino.