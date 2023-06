Allerta Meteo Lombardia: rischio forti temporali fino a domani

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dal pomeriggio di oggi. L’allerta resterà in vigore fino alle prime ore della mattinata di domani, venerdì 16 giugno. Dal pomeriggio di oggi sono “attesi rovesci sparsi o isolati temporali sulle Prealpi Centro-Orientali e sulla fascia pedemontana mentre, dal tardo pomeriggio-sera, temporali sparsi anche su Prealpi Occidentali e Pianura Occidentale, con possibili isolati fenomeni di forte intensità, anche in proseguimento nelle prime ore notturne. Previsti venti da deboli a moderati, con rinforzi diffusi in quota sulle Alpi di confine. Ventilazione possibile nelle ore centrali anche sulla fascia pedemontana e sulle Prealpi a media quota,” si legge nell’avviso.

Per la giornata di domani “previsto tempo prevalentemente poco nuvoloso, ma con addensamenti cumuliformi in rapido sviluppo nelle ore centrali sui settori orientali, con associati rovesci o temporali nel pomeriggio-sera. Fenomeni prevalentemente da deboli a moderati, con possibili isolati forti su Prealpi Orientali e pianura adiacente. Attesi venti moderati settentrionali con rinforzi sparsi sulle Alpi di confine, prevalentemente oltre i 1500 metri e, dal pomeriggio, anche sul Nord-Ovest, a tratti anche a bassa quota“.

Il Comune di Milano rende noto che il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: