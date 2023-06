Allerta Meteo per forti temporali in Lombardia: attenzione sulla pianura bergamasca, bresciana e alto mantovano

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio temporali. Per il pomeriggio di oggi “si attende, in particolare sui settori prealpini centro-orientali, lo sviluppo di rovesci e temporali, che rapidamente si trasferiranno verso la pianura bergamasca, bresciana e dell’alto mantovano. I temporali sono attesi di debole o di moderata intensità, in forma isolata potranno risultare forti, con grandinate di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento sulle Prealpi orientali e sull’alta pianura orientale. Venti in rinforzo da nord sulle Alpi, specie ad alta quota e sui settori settentrionali, con temporanee raffiche fino a 60 km/h oltre i 1000-1200 metri sulla Valtellina e sulle Prealpi occidentali,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “si attende assenza di precipitazioni sulla pianura, mentre si prevede bassa probabilità di isolati rovesci su Prealpi e Appennino“.

