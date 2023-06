Allerta Meteo Lombardia: rischio temporali “di forte intensità” anche in pianura

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla (rischio ordinario) valida a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 27 giugno, e fino a domani, mercoledì 28 giugno, per rischio temporali. Nel corso della seconda parte della giornata di oggi sono “previste precipitazioni sparse deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale. In particolare, i fenomeni saranno più probabili inizialmente sui settori alpini e prealpini, con possibile estensione alla pianura dal tardo pomeriggio. Non sono esclusi fenomeni isolati anche di forte intensità. Previsto inoltre rinforzo della ventilazione tra il pomeriggio e la sera su fascia prealpina e pianura“.

Nel corso della notte e nelle prime ore della giornata di domani “saranno possibili ulteriori precipitazioni deboli sparse a ridosso dei rilievi a prevalente carattere di rovescio o temporale. Si segnala la possibilità del coinvolgimento anche dei settori di pianura. Non si escludono, nelle prime ore della notte, fenomeni isolati anche di forte intensità. Venti in pianura deboli orientali, con rinforzi a tratti dal pomeriggio“.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano è attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

