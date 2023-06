Allerta Meteo Lombardia: rischio forti temporali, il “clou” domani pomeriggio

MeteoWeb

Forte maltempo in arrivo: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla (rischio ordinario) valida a partire da oggi, giovedì 29 giugno, e fino a domani, venerdì 30 giugno, per rischio temporali. Per la giornata di oggi “si prevede una lieve accentuazione dell’instabilità sull’Ovest della regione tra la sera e la notte, con bassa probabilità di rovesci di pioggia o temporali. Resta comunque bassa, ma non nulla, la probabilità di fenomeni di intensità moderata o forte. Attesa ventilazione debole o moderata in prevalenza da Est,” si legge nell’avviso.

Per la giornata di domani “atteso un generale aumento dell’instabilità che coinvolgerà in modo esteso la regione. Sin dal mattino previsti rovesci di pioggia o isolati temporali a carattere irregolare, tendenti a intensificarsi sul Sud della regione coinvolgendo inizialmente l’area dell’Oltrepò Pavese. Nel pomeriggio l’attività convettiva raggiungerà la sua fase più intensa con rovesci e temporali possibili ovunque, più attivi sul Sud della Lombardia, in progressivo spostamento verso Est. Dalla serata miglioramento ad Ovest della regione, mentre permarranno ancora precipitazioni ad Est con alta probabilità di temporali specie sulla bassa pianura orientale“.

