Allerta Meteo Marche: domani temporali, anche forti, dall’interno alla costa

Una nuova allerta meteo gialla per temporali è stata diramata dalla Protezione Civile delle Marche, valida dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani, giovedì 8 giugno. In particolare, le previsioni meteorologiche indicano nelle ore del pomeriggio la possibilità di temporali sparsi, anche di forte intensità, in spostamento dalle zone interne verso la costa.