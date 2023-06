Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per forti temporali

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per temporali su quasi tutto il Piemonte, ad eccezione dell’estremo sud-est. L’avviso è valido per oggi e domani, lunedì 12 giugno. “Oggi rovesci e temporali su rilievi alpini e vallate in possibile estensione alle pianure, deboli o moderati in intensificazione in particolare su zone occidentali e sudoccidentali e, dalla sera, anche sulle zone a nord del Po. Domani ancora fenomeni localmente forti fino al primo mattino, poi fenomeni deboli o moderati. Martedì precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco”, si legge nel bollettino.