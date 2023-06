Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo da stasera fino a domani

MeteoWeb

“Da stasera fino alla prima parte della giornata di domani precipitazioni diffuse moderate, anche a carattere temporalesco, forti o molto forti sulle pianure. Da domani pomeriggio progressiva attenuazione dei fenomeni“: in considerazione della situazione meteo attesa, Arpa Piemonte ha diramato un’allerta codice giallo (mappe e dettagli di seguito). “La progressiva discesa di un minimo depressionario dalla Polonia verso l’Austria determinerà condizioni di maltempo, con rovesci sparsi in intensificazione nella serata di lunedì,” si legge nel bollettino meteo dell’Agenzia.

