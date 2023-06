Allerta Meteo Piemonte: oggi ancora piogge sulla fascia pedemontana, attenzione a domani pomeriggio

MeteoWeb

Migliora il tempo sul Piemonte e l’allerta meteo codice giallo resta soltanto sulla pianura Torinese e Cuneese, legata alla piena dei fiumi. Nelle ultime 24 ore sono caduti 120 mm di pioggia a Cellio (Vercelli), 104 mm sul Mottarone (Vco), 79,4 mm a Masserano (Biella), 73,8 mm a Verbania Pallanza, 65,6 mm a Caluso (Torino).

“Pioggia moderata per il pomeriggio odierno con locali picchi forti o molto forti sulla fascia pedemontana: fenomeni in graduale attenuazione in serata ma persistenti fino a domani mattina. Instabilità diffusa con rovesci e temporali nel pomeriggio di domani. Giovedì giornata soleggiata con deboli rovesci convettivi sulle Alpi,” si legge nel bollettino di allerta diramato da Arpae. Il Piemonte “si trova all’interno di un canale depressionario costituito da un minimo sulla catena pirenaica e una depressione più profonda sull’Europa centro-orientale. Fino a domani mattina il cielo si manterrà nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate in graduale attenuazione. In seguito le due circolazioni depressionarie si uniranno e si allontaneranno verso est permettendo una risalita dei valori di pressione e temperatura sul Piemonte; ci sarà ancora un po’ di instabilità domani pomeriggio ma poi il cielo sarà in prevalenza soleggiato con precipitazioni limitate ai rilievi,” spiegano gli esperti dell’Agenzia regionale.

