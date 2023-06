Allerta Meteo Piemonte: forti temporali in arrivo, “attenzione a fenomeni intensi, vento e grandine”

MeteoWeb

“Instabilità accentuata dal pomeriggio odierno e fino alle prime ore notturne, con temporali sull’arco alpino e sulle zone pedemontane, in estensione alle pianure adiacenti nella serata-notte. Sono attesi locali fenomeni intensi, anche di breve durata, con raffiche di vento e locali grandinate. Da domani condizioni stabili con temperature in aumento sulle pianure e foehn nelle vallate alpine e sul settore orientale della regione“: è quanto si legge nel bollettino diramato oggi da Arpa Piemonte, che ha diramato un’allerta meteo codice giallo.

“Una saccatura in avvicinamento dalla Francia, transita sul nordovest italiano nel pomeriggio odierno, apportando aria fresca ed instabile e favorendo la formazione di rovesci e temporali a partire dai settori alpini,” spiega l’agenzia regionale nelle consuete previsioni meteo per i prossimi giorni. “Sono attesi fenomeni anche localmente forti, in estensione alle zone di pianura e collina a Nord del Po fino alle prime ore della notte. Da domani il repentino allontanamento verso est dell’ondulazione ciclonica riporterà flussi nordoccidentali sulla regione, con un miglioramento del tempo e l’innesco di venti di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali. Per il fine settimana sono attese condizioni ovunque stabili e soleggiate“.

