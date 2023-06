Allerta Meteo Piemonte: “marcata instabilità”, attenzione a forti temporali e grandinate

MeteoWeb

Nuova ondata di maltempo attesa in Piemonte. E’ infatti prevista “marcata instabilità, con alternanza di momenti più asciutti e rovesci e temporali che potranno risultare ancora localmente forti ed associati a grandinate e raffiche di vento sostenute“: è quanto si legge nel bollettino di Arpa regionale, che ha diramato un’allerta meteo codice giallo per le prossime ore, valida per gran parte del territorio.

Il Piemonte si trova all’interno di un canale di bassa pressione esteso dalla Scandinavia alla penisola iberica all’interno del quale si muovono in successione impulsi perturbati. La lenta discesa di una saccatura verso il Nord/Est italiano determinerà un forte aumento dell’instabilità sull’intera regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: