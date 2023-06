Allerta Meteo Piemonte: “temporali molto forti con possibili grandinate” nelle prossime ore

MeteoWeb

“Temporali localmente forti o molto forti con possibili grandinate, sul basso Piemonte; più sparsi ma localmente forti anche su Torinese e pianure settentrionali. Graduale esaurimento in serata a partire da nordovest“: è quanto si legge nel bollettino pubblicato oggi, 30 giugno, da Arpa Piemonte, che ha diramato un’allerta meteo codice giallo.

Il bollettino di vigilanza riporta, in dettaglio: “Oggi rovesci deboli o localmente moderati a ridosso dei rilievi, più diffusi sulle zone occidentali e meridionali, in progressiva estensione alle pianure. Temporali più diffusi, localmente forti o molto forti, al confine con la Liguria e sui tratti pianeggianti adiacenti; più sparsi ma localmente forti anche su Torinese e pianure settentrionali. Graduale esaurimento in serata a partire da nordovest. Domani e domenica rovesci isolati sui rilievi nelle ore centrali“.

