Allerta Meteo, primi forti temporali al Nord/Est: inizia la nuova ondata di maltempo

Altra giornata di grandi sbalzi termici oggi sull’Italia, con caldo estivo in alcune zone interne del Centro/Nord comunque molto limitate con +36°C a Imola, Faenza, Foligno e Lendinara, +35°C a Bologna, +34°C a Roma, Milano, Firenze, Verona, Cremona, Ferrara, Mantova, Modena e Viterbo, ma soprattutto ancora freddo anomalo al Sud dove le temperature massime non hanno superato +25°C a Gela e Vibo Valentia, +26°C a Capo d’Orlando e Pantelleria, +27°C a Salerno, Brindisi, Acireale, Castellammare di Stabia, Lamezia Terme, Tropea, Cefalù, Procida, Martina Franca, Ostuni e Lampedusa, +28°C a Reggio Calabria, Catanzaro, Termoli, Vieste e Barcellona Pozzo di Gotto, +29°C a Napoli, Palermo, Bari, Catania, Messina, Lecce, Crotone e Ponza.

L’ultimo aggiornamento dai satelliti meteo animati mostra inoltre come nel primo pomeriggio si siano formati forti temporali al Nord/Est, su Alpi e Prealpi tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove sono in corso i primi forti nubifragi. Sono infatti già caduti 55mm di pioggia ad Alano di Piave, 52mm a in località Corlo sull’omonimo lago, 41mm a Grigno, 24mm a Cornuda, 23mm a Farra d’Alpago sul lago di Santa Croce. Rovesci sparsi anche nelle zone interne di Calabria e Sicilia:

Nelle prossime ore proprio il Nord sarà colpito da forti temporali che insisteranno in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove in serata avremo forte maltempo con piogge torrenziali, nubifragi e grandinate sparse su tutto il territorio:

Domani, mercoledì 28 giugno, il maltempo si estenderà a buona parte del Centro/Nord, dapprima al mattino con forti temporali nel basso Piemonte, in Veneto, Emilia Romagna e instabilità diffusa al Centro, poi nel pomeriggio ancora in Piemonte (ma solo nelle zone interne, alpine) e sul versante adriatico dell’Appennino centrale, tra Marche, Abruzzo e Molise:

Oltre alle forti piogge, avremo anche un netto calo delle temperature che torneranno ben al di sotto rispetto alle medie del periodo. Inoltre non si tratta di un episodio isolato: il maltempo continuerà per tutta la settimana e anzi nel weekend si estenderà a gran parte del Centro/Nord, con una violenta sfuriata temporalesca su quasi tutto il Paese tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio. Soltanto l’estremo Sud (Calabria, Sicilia e Sardegna) continueranno ad essere illuminate dal sole con un clima estivo, ma comunque senza eccessi di caldo.

