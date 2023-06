Allerta Meteo Sardegna: piogge e temporali anche nelle prossime ore

MeteoWeb

Nuova allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale della Sardegna: l’avviso è valido fino alle 18, per piogge e temporali anche molto intensi che si abbatteranno su tutta l’isola. Particolarmente colpito sarà ancora una volta il Cagliaritano: l’amministrazione del capoluogo ha rilanciato l’allerta, chiedendo di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie, uscire solo se necessario e non sostare in piani terra o seminterrati. La precedente allerta era terminata questa mattina alle 5.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: