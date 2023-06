Allerta Meteo Sardegna, ondata di caldo in arrivo: temperature elevate in tutta l’isola

MeteoWeb

La prima ondata di caldo della stagione estiva al via la prossima settimana colpirà più intensamente la Sardegna. A tal proposito, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per le alte temperature. “Dalla giornata di domani (lunedì 19 giugno 2023) si prevedono temperature localmente molto elevate sulla Sardegna settentrionale ed occidentale, in ulteriore aumento il giorno seguente (martedì 20 giugno 2023). Nelle giornate di mercoledì e giovedì (21 e 22 giugno 2023), le temperature molto elevate interesseranno tutta la regione. Le temperature massime, nell’arco del periodo, potranno superare localmente i +40°C”, si legge nel bollettino.

La Protezione Civile consiglia di non uscire nelle ore più calde della giornata, di idratarsi e bere molto, di tenere a casa bambini e anziani.