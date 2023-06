Allerta Meteo, si accende il maltempo: forti temporali al Centro/Nord, sprazzi d’autunno in piena estate

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nelle previsioni meteo delle scorse ore, il maltempo si intensifica da oggi pomeriggio sull’Italia. Molte nubi con temporali sparsi stanno interessando il Centro/Nord e in modo particolare il Piemonte, il Trentino Alto Adige, il Veneto, le Marche e l’Abruzzo. Durante i temporali più intensi, le temperature crollano su valori autunnali basti pensare agli attuali +20°C di Rovigo e +23°C di Ancona in pieno giorno.

L’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari evidenzia proprio il diffuso proliferare di questi fenomeni temporaleschi sull’Italia centro-settentrionale e anche in alcune zone del Sud, tra Molise e Puglia, dove anche qui abbiamo forti temporali. Splende il sole, invece, in Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

Le temperature sono comunque gradevoli in tutto il Paese, senza eccessi di caldo, basti pensare che a Pantelleria la massima giornaliera non supera i +26°C e la vicina Lampedusa si è fermata a +27°C, nel cuore del Canale di Sicilia, tra Europa e Africa.

