Allerta Meteo, Solstizio d’Estate di maltempo estremo in Europa: allarme in Spagna, Francia e Germania

Scatta un’importante allerta meteo per gran parte d’Europa in concomitanza con il Solstizio d’Estate. che quest’anno scoccherà alle ore 16:58 di domani, mercoledì 21 giugno. Già oggi, come possiamo osservare dalle immagini satellitari, le prime forti piogge e i primi temporali stanno colpendo Spagna e Francia, ma nelle prossime ore i fenomeni si intensificheranno drammaticamente. Domani, mercoledì 21 giugno appunto, sin dal mattino avremo forti temporali nella Spagna centrale e nella Francia meridionale, in modo particolare su Aragona, Castiglia e Andalucia in Spagna e tra Occitania e Nuova Aquitania in Francia.

Nel pomeriggio di mercoledì i fenomeni diventeranno devastanti tra Spagna settentrionale e Francia sud/occidentale: avremo temporali violentissimi intorno a tutto il Golfo di Biscaglia. Alto il rischio di alluvioni su Paesi Baschi, Navarra, Aragona e Nuova Aquitania, nelle aree francesi già colpite dal recente forte terremoto.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente dopodomani, giovedì 22 giugno, soprattutto in Francia nel corso della mattinata con una squall-line temporalesca in risalita da sud/ovest verso nord/est. I temporali colpiranno anche Parigi dove cadrà una pioggia torrenziale accompagnata da grandine e forti colpi di vento. Già dalla mattinata, inoltre, i temporali si estenderanno anche al Belgio.

Nel pomeriggio/sera di giovedì il maltempo si estenderà a tutta l’Europa centrale con forti temporali su Svizzera, Germania, Belgio e Paesi Bassi. Anche in questo caso avremo fenomeni estremi con nubifragi e grandinate.

Alla luce di questa situazione estrema anche il centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato l’allerta meteo per l’Europa occidentale, con un allarme di livello “2” su Francia, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera proprio per le prossime ore:

Sull’Italia, invece, continuerà il caldo in attesa del brusco peggioramento atteso per venerdì 23 al Nord e poi sabato 24 al Centro/Sud. Ma di questo parleremo nei prossimi appositi bollettini meteo di MeteoWeb. Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: