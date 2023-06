Allerta Meteo Toscana: prolungato a domani l’avviso per temporali

MeteoWeb

Ancora tempo instabile e a tratti perturbato sulla Toscana, fino a domani, mercoledì 14 giugno. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha dunque prolungato l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti, già in corso, a tutta la giornata di domani. Per oggi, rovesci e temporali localmente forti possibili ovunque, più frequenti e diffusi nel pomeriggio sulle zone interne, con temporanea attenuazione a inizio serata. Tra tarda serata e notte saranno possibili nuove precipitazioni anche temporalesche, più probabili sulla costa e zone occidentali.

Domani, ancora rovesci e temporali localmente forti possibili ovunque, più probabili e frequenti dal pomeriggio e sulle zone interne con lenta attenuazione delle precipitazioni nel corso della serata. Possibilità di forti temporali ovunque, associati a colpi di vento e grandinate.