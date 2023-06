Allerta Meteo Toscana: rischio temporali e rischio idrogeologico fino alla mezzanotte

MeteoWeb

Secondo il bollettino emesso dal servizio meteo regionale, la Toscana è interessata da un’allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Le zone a rischio sia di temporali che dal punto di vista idrogeologico sono quelle nord occidentali, cioà l’area apuana e la Garfagnana e quelle sudorientali, con alcune aree a cavallo tra le provincie di Pisa, Livorno e Grosseto, l’Ombrone grossetano, le valli del Flora e dell’Albegna, fino al Valdarno e al Casentino. Sono attesi eventi con effetti localizzati, anche intensi, potenzialmente pericolosi a scala locale, di difficile previsione spaziale e temporale, con effetti dipendenti dalle condizioni di vulnerabilità locali. L’allerta meteo sarà in vigore fino alla mezzanotte, mentre domani, giovedì 29 giugno, la situazione tornerà alla normalità.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: